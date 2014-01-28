КПУ не собирается голосовать за отмену "законов 16 января"

Во фракции КПУ не видят необходимости отменять законы от 16 января, сообщает "Сегодня".

"Все принятые законы полностью соответствуют европейским. Они слово в слово переведены с английского или других языков стран ЕС. Когда приезжал еврокомиссар Фюле, я хотел ему задать вопрос: почему он критикует принятые нами законы, если в той же Чехии есть точно такая же норма за клевету - два года тюрьмы. Мы не будем голосовать за отмену этих законов, но если нужно будет внести правки, мы готовы рассмотреть предложения", - сообщил лидер фракции КПУ Петр Симоненко.

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Как сообщал УНИАН, народный депутат из фракции Партии регионов Николай Рудьковский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона «О признании утратившими силу Законы Украины, принятые Верховной Радой Украины 16 января 2014 года, голосование по которым состоялось с нарушением Регламента Верховной Рады Украины и которые ограничивают конституционные права и свободы человека».