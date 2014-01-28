КПУ не собирается голосовать за отмену "законов 16 января"
Петр Симоненко заявил, что законы, принятые 16 января "полностью соответствуют европейским"
Во фракции КПУ не видят необходимости отменять законы от 16 января, сообщает "Сегодня".
"Все принятые законы полностью соответствуют европейским. Они слово в слово переведены с английского или других языков стран ЕС. Когда приезжал еврокомиссар Фюле, я хотел ему задать вопрос: почему он критикует принятые нами законы, если в той же Чехии есть точно такая же норма за клевету - два года тюрьмы. Мы не будем голосовать за отмену этих законов, но если нужно будет внести правки, мы готовы рассмотреть предложения", - сообщил лидер фракции КПУ Петр Симоненко.
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Как сообщал УНИАН, народный депутат из фракции Партии регионов Николай Рудьковский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона «О признании утратившими силу Законы Украины, принятые Верховной Радой Украины 16 января 2014 года, голосование по которым состоялось с нарушением Регламента Верховной Рады Украины и которые ограничивают конституционные права и свободы человека».