Регионалы не будут отменять законы от 16 января - Чечетов

Об этом в комментарии "Сегодня" заявил первый зампред фракции ПР Михаил Чечетов.

"В повестке дня внеочередного заседания в парламенте – урегулирование политической ситуации в стране. В контексте этого вопроса могут возникнуть различные предложения, решения и постановления. Я не знаю, куда идет оппозиция, но президент выбрал курс евроинтеграции. Законы (принятые 16 января – Авт.) отменять не будут – они полностью соответствуют европейским. Как мы в Европу потом пойдем? Нас же потом не примут. Эти законы один в один переписаны с европейских", - сказал Чечетов.

Он добавил, что ПР выступает за создание рабочей группы с привлечением европейских экспертов для возможной доработки этих законов.

"Может, мы не так где-то перевели, все может быть. Поэтому создадим рабочую группу, пригласим европейских экспертов и сравним наши законы с европейскими. Если там что-то будет неправильно, внесем изменения", - сказал первый зампред фракции ПР Михаил Чечетов.

Как сообщалось, в Верховной Раде зарегистрировано несколько законопроектов об отмене скандальных законов, принятых 16 января. Среди инициаторов отмены есть и регионалы.

Фракция Коммунистической Партии Украины готова рассматривать изменения во все законы, принятые парламентом 16 января, кроме двух, внесенных самими коммунистами.

Президент Украины Виктор Янукович заверил, что в законы, принятые Верховной Радой 16 января, будут внесены изменения, однако оппозиция требует их полной отмены. После одобрения Януковичем законов от 16 января политический кризис в Украине усугубился, а в центре Киева и в ряде областных центров начались ожесточенные противостояния митингующих с правоохранителями, которые продолжаются до сих пор.