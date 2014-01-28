ВР сегодня на сессии рассмотрит всего один вопрос

Верховная Рада сегодня на внеочередной сессии рассмотрит вопрос «Об урегулировании политического кризиса и обеспечения стабильности в государстве».

Как передает корреспондент УНИАН, других вопросов в сегодняшней повестке дня работы парламента нет.

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После рассмотрения указанного вопроса предусмотрено закрытие сессии ВР.

Как сообщал УНИАН, ранее политики заявляли, что на внеочередной сессии депутаты могут принять решение о кадровых перестановках в правительстве, а также внести изменения в законы, принятых парламентом 16 января.