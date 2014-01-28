Еврокомиссар: Россия и ЕС должны прекратить бороться за Украину

Перед началом саммита ЕС - Россия комиссар Евросоюза по энергетике Гюнтер Эттингер (Günther Oettinger) призвал Москву и Брюссель не вступать в конфликт вокруг Украины, сообщает Deutsche Welle.

"Перетягивание Киева к Москве или к Брюсселю не приведет ни к чему. Тут могут быть только проигравшие", - заявил еврокомиссар газете Bild.

По его словам, речь на саммите должна идти о "единой точке зрения". "С одной стороны, экономические, культурные и исторические связи между Украиной и Россией были большими. С другой стороны экономический порядок Евросоюза предоставляет большие возможности. Мы должны найти пути, как Украина сможет теснее сотрудничать с ЕС", - цитирует Эттингера сайт издания во вторник, 28 января.

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Немецкий политик назвал правильным решение заключить соглашение об ассоциации между Киевом и Брюсселем, подчеркнув, что речь не идет о членстве в Евросоюзе. Одновременно, по словам члена Еврокомиссии, необходимо обеспечить возможность торговли между Украиной и Россией. "Нам нужен подлинный баланс экономических интересов всех трех сторон", - уверен Гюнтер Эттингер.

Очередной саммит ЕС - Россия открывается 28 января в Брюсселе.