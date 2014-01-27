Кожара рассказал послам о переговорах Януковича и оппозиции

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

"Министр проинформировал дипломатов об актуальной ситуации в Украине, связанную с проведением массовых акций протеста, и ход инициированного Януковичем переговорного процесса с оппозицией с целью поиска путей преодоления кризиса", - сообщили в МИД.

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"Кожара ответил на ряд вопросов послов, касающихся широкого круга вопросов внутриполитической ситуации в нашем государстве", - подытожили в ведомстве.