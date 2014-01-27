Кравчук, Кучма и Ющенко будут присутствовать завтра на заседании ВР

18:55, 27 января 2014
Политика
0 0

Президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко будут присутствовать завтра на внеочередном заседании Верховной Рады.

Президенты на круглом столе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сами сообщили во время инициированного Кравчуком круглого стола в Киеве.

В ходе круглого стола было предложено, чтобы Кравчук выступил перед народными депутатами, рассказал об итогах круглого стола, основным лейтмотивом которого была необходимость разрешить конфликт в Украине мирным путем.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter