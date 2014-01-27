Кравчук, Кучма и Ющенко будут присутствовать завтра на заседании ВР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сами сообщили во время инициированного Кравчуком круглого стола в Киеве.

В ходе круглого стола было предложено, чтобы Кравчук выступил перед народными депутатами, рассказал об итогах круглого стола, основным лейтмотивом которого была необходимость разрешить конфликт в Украине мирным путем.