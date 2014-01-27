На митинг в Киеве приедут две тысячи крымчан - депутат

Несколько поездов с двумя тысячами жителей Крыма должны в понедельник отправиться из Симферополя в Киев на митинг в поддержку власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат Верховной Рады АРК Ефим Фикс (фракция «Регионы Крыма») сообщил сегодня журналистам в Симферополе.

По его словам, часть сторонников курса Президента Виктора Януковича уехали в столицу после утреннего митинга Партии регионов в Симферополе. Часть - отправляются позже

Митинг пройдут возле Верховной Рады Украины, которая 28 января соберется на внеочередную сессию для рассмотрения ситуации в стране.

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Тем временем, в Крыму, на главной площади Симферополя, во вторник пройдут митинги как сторонников (партия «Русское единство»), так и противников (Меджлис крымских татар) нынешнего режима. При этом в соцсетях активно муссируется информация о возможных провокациях.

Премьер-министр Крыма Анатолий Могилев в понедельник заявил, что спецподразделение «Беркут» и спецназ Внутренних войск - единственная сила, которая отделяет Украину от хаоса. «Ситуация в стране непростая. Спецподразделение "Беркут" сегодня - это щит, который защищает страну от хаоса и беспорядков. Крым и крымчане с вами, мы сделаем все, чтобы у нас был порядок», - цитирует пресс-служба Совмина слова Могилева со встречи с личным составом крымского батальона милиции особого назначения.