В МВД заявляют, что разгона майдана в Сумах не было

В знак протеста против откровенно ложного сообщения ССО Управления МВД Украины в Сумской области несколько журналистов заявили о выходе из информационного совета при УМВД в области.

Об этом передает корреспондент УНИАН, который стал свидетелем зачистки сумского Майдана.

В частности, Управление МВД Украины в Сумской области в 02.21 часа ночи распространило заявление, что силового разгона митингующих, которые якобы захватили крыло административного здания Сумской областной государственной администрации, не было.

«После того, как было начато уголовное производство по факту незаконного захвата фойе возле сессионного зала Сумского облсовета, милиция обратилась к активистам Сумского Евромайдана с просьбой освободить помещения админздания. Большинство протестующих выполнили это требование. Те, кто пытался сопротивляться, были задержаны. У них изъяли каски и дубинки», - говорится в сообщении.

Между тем, народный депутат Украины, председатель областной Народной рады Владимир Шульга, а также группа журналистов, оппозиционных депутатов Сумского городского совета, общественных активистов, рядовых граждан, которые находились непосредственно на месте событий, заявляют, что это заявление милиции - откровенная неправда.

В знак протеста против откровенно ложного сообщения ССО УМВД, несколько журналистов уже заявили о выходе из информационного совета при УМВД Украины в Сумской области. При этом представители местных и всеукраинских СМИ договорились бойкотировать сотрудничество с ССО УМВД.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 26 января, после Народного вече о мирной передаче общине работниками милиции помещения Дома советов, где проходят сессии Сумского областного и городского советов, объявил народный депутат Украины, председатель областной Народной рады Владимир Шульга. При этом он отметил, что берет на себя всю ответственность за порядок в Доме советов. По его словам, в помещении будут проходить его встречи с избирателями, а также прием граждан депутатами Сумского городского совета. Также Шульга поблагодарил правоохранителям и участникам Народного вече за нахождение мирного компромисса.

В то же время, по словам председателя фракции «Батькивщина» в Сумском городском совете Александра Лысенко, баррикады на входах в помещение ОГА были сооружены митингующими для того, чтобы не допустить в помещение провокаторов. «Появилась информация, что вечером к зданию ОГА могут завести «титушек» для устройства провокаций. Люди считают, что лучше баррикадами защитить здание от возможных погромов», - сказал он.

Читайте такжеВ Сумах Беркут начал силовой разгон и зачистку ОГАНо около часа ночи сотрудники милиции неожиданно напали на мирных безоружных людей на первом этаже здания Дома советов, спустившись со второго этажа. При этом они с криками применяли ко всем подряд резиновые дубинки и грубую физическую силу. Люди разбегались из здания на разные стороны. Тем, кто не успел убежать, заламывали руки и уводили в милицейских автомобилей.

«Подогнали автозаки, избивают людей и пакуют!», - написал на своей странице в Фейсбук главный редактор газеты «Панорама» Евгений Положий.

За рубежом милиции, которая избивала людей, находился депутат Сумского горсовета от Партии регионов Игорь Перепека.

Активисты отправились в два часа ночи до горотдела милиции в ожидании выхода оттуда задержанных. По состоянию на пять утра, оттуда было отпущено по повесткам на допрос четверо человек, среди которых женщина, мужчина преклонного возраста и двое несовершеннолетних на поруки родителей. Одного из подростков сразу повезли на судмедэкспертизу, поскольку у него была травма головы. У другого подростка - травма руки.

По словам отпущенных сумчан, количество задержанных милицией и пострадавших им неизвестна, но активисты заявляют о десятках людей. Среди них - депутат Сумского городского совета Александр Репетун (фракция «Батькивщина») и руководитель городской организации партии УДАР Дмитрий Лантушенко.

«На Первомайскую в райотдел привезли Дмитрия Лантушенка, руководителя городской организации УДАР. В наручниках. Видимо, будут обвинять в организации «захвата» дома советов», - говорится в сообщении на странице группы «Евромайдан».

По словам Шульги, команду на силовой разгон митингующих дал член исполкома Сумского горсовета, начальник городской милиции Владимир Рапута. На время дежурства перед горотделением активистов в ожидании освобождения граждан последнего в помещении не было, и, по информации Шульги, среди ночи он находился на совещании в облгосадминистрации.

Кроме того, на пл. Независимости, куда активисты днем свезли снег, с помощью которого блокировали ОГА, после зачистки прибыли 4 автомобиля ГСЧС, которые поливали из брандспойтов сугробы. На вопрос журналистов, с какой целью спасатели это делают, никто из сотрудников ГСЧС никакого ответа не дал.