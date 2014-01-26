Народное вече в Черкассах собрало около 2 тысяч человек

Как передает корреспондент УНИАН, местный оппозиционер, депутат Черкасского горсовета от «Батькивщины» Николай Булатецкий в своем выступлении призвал председателя Черкасской областной государственной администрации Сергея Тулуба уйти в отставку, а черкащан - членов Партии регионов призвал выходить из партии.

Кроме того, он призвал «заблокировать завтра Автомайданом Черкасскую областную администрацию и добиться явки с повинной губернатора Сергея Тулуба».

Черкащане на митинге также выражают свое возмущение действиями милиции в городе.

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Как сообщал УНИАН, в Черкассах 23 января вечером активисты пытались захватить здание ОГА, но им помешала милиция. После того как попасть в обладминистрацию не удалось, митингующие перешли к входу в помещение облсовета, которое находится в здании облгосадминистрации, но с другой стороны, и без всякого сопротивления выломали двери и ворвались в помещение. Около 23.00 работники милиции освободили помещение облсовета от митингующих.

По данным милиции, после штурма облгосадминистрации 58 человек доставлены в Сосновский районный отдел внутренних дел. По факту совершенных уголовных правонарушений следственным отделом Сосновского райотдела милиции открыты уголовные производства.

По состоянию на 26 января суды арестовали 41 человека по подозрению в захвате Черкасской ОГА.