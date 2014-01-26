В ПР зарегистрировали законопроект об отмене "законов 16 января"
Народный депутат от Партии Регионов Николай Рудьковский зарегистрировал законопроект, отменяющий нормы принятых 16 января законов
Народный депутат из фракции Партии регионов Николай Рудьковский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона «О признании утратившими силу Законы Украины, принятые Верховной Радой Украины 16 января 2014 года, голосование по которым состоялось с нарушением Регламента Верховной Рады Украины и которые ограничивают конституционные права и свободы человека».
Об этом сообщается на сайте парламента.
Также Рудьковский зарегистрировал в ВР проект постановления «О принятии Кабинетом министров Украины мер для обеспечения прав и свобод человека во время мирных собраний».
В то же время эти тексты проектов документов на сайте Верховной Рады пока что отсутствуют.
Читайте такжеЯнукович согласился освободить задержанных и изменить законы 16 января - Портнов (обновлено)Как сообщалось, 16 января провластные фракции в Верховной Раде приняли ряд законов, которые, по словам экспертов, ограничивают права и свободы украинцев. Документы принимались без обсуждения, путем поднятия рук.
Оппозиция расценила законы, принятые 16 января, как "государственный переворот".
Среди принятых законов - так называемый закон Олейника-Колесниченко, которым, в частности, определен порядок регистрации и функционирования общественных организаций - "иностранных агентов"; введена уголовная ответственность за клевету и экстремистскую деятельность, а также за вмешательство в работу информационных ресурсов органов государственной власти; усилена уголовная ответственность за массовые беспорядки, блокирования и захват зданий и др.
Принятие этих законов вызвало негативную реакцию западных политиков и официальных лиц, а также международных правозащитных организаций.
19 января на улице Грушевского началось противостояние между милицией и протестующими. Пострадали несколько сотен человек, есть погибшие.