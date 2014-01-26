В ПР зарегистрировали законопроект об отмене "законов 16 января"

Народный депутат из фракции Партии регионов Николай Рудьковский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона «О признании утратившими силу Законы Украины, принятые Верховной Радой Украины 16 января 2014 года, голосование по которым состоялось с нарушением Регламента Верховной Рады Украины и которые ограничивают конституционные права и свободы человека».

Об этом сообщается на сайте парламента.

Также Рудьковский зарегистрировал в ВР проект постановления «О принятии Кабинетом министров Украины мер для обеспечения прав и свобод человека во время мирных собраний».

В то же время эти тексты проектов документов на сайте Верховной Рады пока что отсутствуют.

Читайте такжеЯнукович согласился освободить задержанных и изменить законы 16 января - Портнов (обновлено)Как сообщалось, 16 января провластные фракции в Верховной Раде приняли ряд законов, которые, по словам экспертов, ограничивают права и свободы украинцев. Документы принимались без обсуждения, путем поднятия рук.

Оппозиция расценила законы, принятые 16 января, как "государственный переворот".

Среди принятых законов - так называемый закон Олейника-Колесниченко, которым, в частности, определен порядок регистрации и функционирования общественных организаций - "иностранных агентов"; введена уголовная ответственность за клевету и экстремистскую деятельность, а также за вмешательство в работу информационных ресурсов органов государственной власти; усилена уголовная ответственность за массовые беспорядки, блокирования и захват зданий и др.

Принятие этих законов вызвало негативную реакцию западных политиков и официальных лиц, а также международных правозащитных организаций.

19 января на улице Грушевского началось противостояние между милицией и протестующими. Пострадали несколько сотен человек, есть погибшие.