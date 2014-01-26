Черкасские суды арестовали более 40 участников штурма ОГА - прокуратура

Как передает корреспондент УНИАН, Сосновский районный суд города Черкассы избрал меру пресечения для 21 человека. Из них четверым активистам назначили пребывания под домашним арестом на 60 суток. Они должны еженедельно отмечаться у следователя, и быть дома с 18.00 до 6.00. На них наденут электронный браслет. Один из этих активистов - несовершеннолетний, еще трое - родители малолетних детей.

Читайте такжеВ Черкассах оппозиция не смогла убедить милицию отпустить задержанных во время штурма ОГАДля остальных 17 активистов избрана мера пресечения - два месяца ареста, их взяли под стражу.

Кроме того, в Золотоношском районном суде Черкасской области меру пресечения избрали для трех человек. В частности, пребывание под домашним арестом сроком на два месяца присудили единственной задержанной женщине. Также под домашний арест отправили двух несовершеннолетних.

Смелянский районный суд Черкасской области присудил пятерым активистам штурма Черкасской ОГА арест на 60 дней.

Всем задержанным активистам предъявлены обвинения в массовых беспорядках и в сопротивлении работникам милиции.

Суд над активистами продолжался в Черкассах до поздней ночи.

В то же время, на сайте прокуратуры Черкасской области сообщается о взятии под стражу 41 человека, не считая семерых, которых взяты под домашний арест.

Как сообщал УНИАН, ранее в этот же день Чернобаевский районный суд Черкасской области избрал для семи активистов, который задержали за штурм здания Черкасской облгосадминистрации 23 января, меру пресечения - два месяца ареста.

В Черкассах 23 января вечером активисты пытались захватить помещение ОГА, однако им помешали правоохранители. После того, как попасть в обладминистрацию не удалось, митингующие перешли к входу в здание облсовета, которое находится в здании облгосадминистрации, но с другой стороны, и без какого-либо сопротивления выломали дверь и ворвались в помещение. Около 23.00 сотрудники милиции освободили помещение облсовета от митингующих.

По данным милиции, после штурма облгосадминистрации 58 человек доставлены в Сосновского районного отдела внутренних дел. По факту совершенных уголовных преступлений следственным отделом Сосновского райотдела милиции открыты уголовные производства.

Убытки от штурма черкасского Дома советов, по предварительным данным, составляют несколько миллионов гривен.