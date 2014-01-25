Ивано-Франковский облсовет запретил на территории области символику ПР и КПУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в решении внеочередной сессии облсовета, которая состоялась сегодня.

”Согласно статьям 2, 3, 4, 21 Закона Украины ”О местном самоуправлении в Украине” областной совет решил: одобрить обращение областного совета к членам Ивано-Франковской областной организации Партии регионов и прислужников действующего режима; запретить на территории Ивано-Франковской области деятельность и использование символики Партии регионов и Коммунистической партии Украины как противоречащих национальным интересам и нарушающим права и свободы граждан Украины», - говорится в решении облсовета, которое подписал председатель облсовета Василий Скрипничук.

В решении указывается на необходимость обратиться в Главное управление юстиции в области с предложением снять с регистрации местные организации Партии регионов и Коммунистической партии Украины.

Контроль за выполнением решения возложен на председателя областного совета.