Оболонский суд рассматривает дела задержанных на Грушевского и автомайдановцев (обновляется)

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Суд планирует рассмотреть дела 19 человек.

Сейчас уже рассмотрели дела 5 человек.

В частности, задержанным на Грушевского избирают меру пресечения в виде домашнего ареста (Сергей Симонов и Весит Попович, а активистам Автомайдана (Емельян Гаврилов и Игорь Мисяк) - 2 месяца содержания под стражей.

Читайте такжеАвтомайдан изнутри: за что преследуют активистовСейчас ждут решения суда по делу Остапиенко Дениса, который случайно оказался в колонне Автомайдана.

По состоянию на 21:20 объявлено решение суда об избрании меры пресечения для Дениса Остапиенко в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Львовянину Алексею Салиге суд также избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Володько Сергей также получил 2 месяца ареста в виде меры пресечения.

Денису Сергиенко, который также не участвовал в акциях, суд также избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

В суд приехали Виталий Кличко и Штефан Фюле.

Александр Кравцов и 73-летний Николай Пасечник также получили 2 месяца ареста в виде меры пресечения. Во время ареста у задержанного Николая Пасечника изъяли рыбу, сало и хлеб, но это никак не повлияло на решение суда и его как опасного преступника отправили в СИЗО.

К пикетирующим у стен Оболонского райсуда вышел юрист из Европы, на ломаном русском сказал: "Это странный суд, такое впечатление, что процесс подгоняется под уже написанные решения. Ваши слова слышно в зале суда, это ободряет задержанных. Продолжайте мирный протест".

Задержанному на Грушевского Андрийчуку суд назначил меру пресечения в виде домашнего ареста.

По результатам суда, всем Автомайдановцы суд назначил меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

В ответ на такие решения суда люди сломали ворота под зданием суда.