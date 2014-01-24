Правоохранители, которые раздели мужчину и снимали его на видео, из спецподразделения ”Омега” - Ярема

Об этом сегодня в прямом эфире Еспресо.тв заявил бывший начальник столичного главка милиции Виталий Ярема.

”Мои коллеги их узнали. Это - военнослужащие части 3027, которая дислоцируется в поселке Новые Петровцы и относится к спецподразделению ”Омега”, который призван бороться с терроризмом, освобождать заложников и т.д.”, - сказал Ярема.

По его словам, как работнику правоохранительного органа, ему трудно как-то оправдать таких правоохранителей. ”Мне трудно комментировать эту ситуацию. Но этих людей надо судить и судить публично. Это ужасные вещи. Это - подонки, это фашисты ... Это пытка, это преступление. И пусть они прячутся за свои щиты, но должны знать, что рано или поздно понесут ответственность”, - отметил Ярема.