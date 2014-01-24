Мобильные операторы опровергли информацию о получении распоряжений о блокировании связи

Так, об этом, в частности, сообщила специалист по связям с общественностью оператора «Астелит» (ТМ life:) Светлана Савченко.

«Компания не получала никаких распоряжений или предупреждений относительно отключения мобильной связи», - сказала она.

В компании «Киевстар» появившуюся информацию об отключении телеком-сети назвали «беспочвенными слухами» и сообщили, что подобных писем о блокировании связи не получали.

«Все услуги «Киевстар» предоставляются в обычном режиме», - сказал директор по регуляторно-правовому обеспечению компании Андрей Осадчук.

В компании «МТС Украина» также отрицают поступление приказа об ограничении связи и блокировании доступа в Интернет.

Как сообщал УНИАН, ранее в социальных сетях и некоторых СМИ была распространена информация о получении интернет-провайдерами и операторами связи писем о подготовке к временному отключению интернет-шлюзов, точек доступа, станций сотовой связи, некоторых телевизионных и радиоканалов в связи с возможным введением чрезвычайного положения в стране.