События в Украине являются проверкой на способность мобилизации ЕС - евродепутат

10:29, 23 января 2014
Политика
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Поляки обеспокоены судьбой Украины.

Евродепутат Павел Коваль / polonews.in.ua

События в Украине является проверкой способности мобилизации Европейского Союза.

Об этом заявил польский депутат Европейского парламента Павел Коваль, передает телеканал "24".

Сейчас, по его словам, необходимо политическое наступление глав ЕС.

О готовности выступить посредником в переговорах между сторонами конфликта в Украине уже сообщил председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - министр иностранных дел Швейцарии Дидье Буркгальтер. Он также призвал участников противостояния воздержаться от насилия.

Бывший Президент Польши Александр Квасьневский заявил, что ситуация в Украине может полностью выйти из-под контроля и иметь чрезвычайно трагические последствия не только для украинцев, но и для Евросоюза.

Россия, в свою очередь, возмущена "иностранным вмешательством во внутренние дела Украины".

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