В КГГА сообщили о нападении на телеканал "Киев"

О таком факте сообщила пресс - служба КГГА.

"22 января 2014 около 19:00 неизвестные лица захватили помещение на улице Крещатик, 5-В, в котором расположено коммунальное предприятие Киевской городской государственной администрации "Телеканал "Киев"", - говорится в сообщении.

Как сообщили сотрудники телекомпании, которые на тот момент находились в помещении, около двадцати человек проникли в студийного комплекса телеканала и начали разрушать техническое оснащение.

И.о. председателя КГГА Анатолий Голубченко обратился к правоохранительным органам с просьбой принять все возможные меры реагирования в соответствии с действующим законодательством.

Как известно, милиция периодически рассказывает о "мародерстве и хулиганстве" в столице, намекая на активистов Евромайдана.

За последние сутки в свою очередь появились сообщения о хулиганских действиях со стороны молодчиков характерной спортивной внешности, так называемых "титушек".