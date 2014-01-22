Митингующие начали возводить баррикаду на Крещатике
21:53, 22 января 2014Политика
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Митингующие сооружают баррикаду на улице Крещатик, напротив дома № 8
Митингующие продолжают строить баррикады / Полина Башкина / Facebook
Митингующие установили несколько тяжелых, несколькотонних бетонных блоков, которые в случае штурма Майдана тяжелой техникой должны стать ей помехой.
Как передает корреспондент УНИАН, кроме того, на Майдане Незалежности митингующие разбирают тротуарную брусчатку и несут камни на улицу Грушевского.
Люди непрерывно курсируют с Грушевского к Майдану, снося камни и использованные автомобильные шины.
На Грушевского уже сложили несколько больших куч автомобильных шин, которые митингующие постоянно бросают в огонь, что служит барьером между ними и милицией.
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