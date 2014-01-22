Улицу Грушевского перегородили двумя рядами новых баррикад

Как передает корреспондент УНИАН, первый ряд - это преимущественно металлические ограждения или какие-то металлические конструкции, непосредственно построенные перед линией костров, которые они разожгли и поддерживают.

Вторая линия баррикад построена на пересечении улицы Грушевского и Европейской площади и состоит из различных вещей и конструкций, которые смогли найти митингующие.

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Митингующие также продолжают поддерживать огонь в кострах, подкладывая новые шины.

Водометы, работавшие на полную мощность, сейчас практически не работают и поэтому огонь стал сильнее.

Прибывает большое количество людей, здесь уже более 5000 человек. Правоохранители забрасывают митингующих светошумовыми гранатами и стреляют резиновыми пулями, митингующие в основном используют петарды.