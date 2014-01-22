Улицу Грушевского перегородили двумя рядами новых баррикад
Митингующие перегородили улицу Грушевского двумя рядами новых баррикад
Как передает корреспондент УНИАН, первый ряд - это преимущественно металлические ограждения или какие-то металлические конструкции, непосредственно построенные перед линией костров, которые они разожгли и поддерживают.
Вторая линия баррикад построена на пересечении улицы Грушевского и Европейской площади и состоит из различных вещей и конструкций, которые смогли найти митингующие.
Читайте такжеМитингующие начали использовать билборды для баррикад
Митингующие также продолжают поддерживать огонь в кострах, подкладывая новые шины.
Водометы, работавшие на полную мощность, сейчас практически не работают и поэтому огонь стал сильнее.
Прибывает большое количество людей, здесь уже более 5000 человек. Правоохранители забрасывают митингующих светошумовыми гранатами и стреляют резиновыми пулями, митингующие в основном используют петарды.