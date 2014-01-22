В оппозиции объявили о создании Народной рады

В Киеве состоялось учредительное собрание Народной рады Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», собрание провели три оппозиционные парламентские фракции - Всеукраинского объединения «Свобода» , ВО «Батькивщина» и партии «УДАР». Также в собрании приняли участие внефракционные народные депутаты.

Учредительное собрание открыл старейший оппозиционный народный депутат Александр Шевченко. Мероприятие вел заместитель председателя Верховной Рады Украины "свободовец " Руслан Кошулинский. В состав президиума собрания вошли оппозиционные лидеры - Олег Тягнибок, Арсений Яценюк, Виталий Кличко.

« Собрание приняло Декларацию о провозглашении Народной рады Украины. Этот орган - это объединение народных депутатов Украины, членов оппозиционных фракций в Верховной Раде Украины (ВО «Свобода» , ВО «Батькивщина» , «УДАР Виталия Кличко»), внефракционных депутатов, которые остаются на позиции защиты Конституции, конституционного строя, демократии и парламентаризма и выступают против диктатуры и узурпации власти режимом Януковича» , - говорится в сообщении.

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Также отмечается , что « с целью восстановления конституционного порядка в стране, восстановления демократии и с целью реализации определенного в статье 7 Конституции Украины права граждан на самоуправление и самоорганизацию Народная Рада Украины постановила: депутатам местных Советов от оппозиционных партий создать местные Народные советы».

«Кроме того, народные депутаты постановили провести подготовку к проведению всеукраинского народного голосования, утверждению персонального состава Народной избирательной комиссии и образованию местных Народных избирательных комиссий. Также было решено создать подразделения муниципальной милиции и отрядов Народной самообороны (общественных объединений для участия в охране общественного порядка)» , - сообщили в ВО "Свобода".