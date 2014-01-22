"Беркут" и протестующих разделила стена огня

Ситуация возле стадиона ситуация не изменилась. Как и ранее митингующие бросают в огонь автомобильные шины, а со стороны милиции - пытаются потушить огонь двумя брандспойтами.

Периодически в митингующих стреляют газовыми и свето-шумовыми гранатами. Митингующие в ответ бросают “коктейли Молотова” и камней. Люди постоянно курсируют с Майдана до Грушевского и в обратном направлении.

Как сообщалось, митингующие активно готовятся к штурму "Беркута". Они собирают мостовую и камни, а милиция активно гасит автобусы, которые мешают ему идти в наступление. Впрочем, количество активистов постоянно растет.