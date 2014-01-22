СМИ: "Беркут" избил врачей, которые оказывают помощь на Грушевского
14:00, 22 января 2014Политика
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"Беркут" уже "не видит" знак "Красного Креста", сообщают журналисты
Снайперы спецподразделения милиции "Беркут"
Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV
Напомним, «Беркут» на Грушевского зверски бьет протестующих, которых удается поймать
Как сообщает корреспондент Еспресо.TV, людей, которые попадают в руки «Беркута», валит на землю и бьет ногами и дубинками толпа правоохранителей.
По некоторым данным, с них срывают верхнюю одежду.
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