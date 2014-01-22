СМИ: "Беркут" избил врачей, которые оказывают помощь на Грушевского

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV

Напомним, «Беркут» на Грушевского зверски бьет протестующих, которых удается поймать

Как сообщает корреспондент Еспресо.TV, людей, которые попадают в руки «Беркута», валит на землю и бьет ногами и дубинками толпа правоохранителей.

По некоторым данным, с них срывают верхнюю одежду.