“Беркут” начал оттеснять митингующих с Грушевского

Около 12.00 “Беркут” перешел к активным действиям против митингующих на улице Грушевского в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, митингующие начали возводить баррикадные конструкции и ограждать колючей проволокой все баррикады.

“Беркут” начал оттеснять митингующих в сторону Европейской площади. Сейчас “Беркут” уже прорвал линию обороны с колючей проволокой.