“Беркут” начал оттеснять митингующих с Грушевского
12:14, 22 января 2014Политика
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“Беркут” перешел к активным действиям против митингующих на улице Грушевского в Киеве.
"Беркут"
Около 12.00 “Беркут” перешел к активным действиям против митингующих на улице Грушевского в Киеве.
Как передает корреспондент УНИАН, митингующие начали возводить баррикадные конструкции и ограждать колючей проволокой все баррикады.
“Беркут” начал оттеснять митингующих в сторону Европейской площади. Сейчас “Беркут” уже прорвал линию обороны с колючей проволокой.
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