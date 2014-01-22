Беркут отступает, митингующие занимают прежние позиции на Грушевского

08:39, 22 января 2014
Политика
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Митингующим удалось вернуть себе старые баррикады и отогнать правоохранителей на старые позиции

Беркут вернулся на старые позиции

Контрнаступление митингующих завершилось успехом. Они вернули себе линию сгоревших автобусов и отогнали "Беркут" и внутренние войска на старые позиции.

"Беркут" отстреливается, и забрасывает митингующих газовыми гранатами. Также милицию снова запустила аудиозапись об уголовной ответственности участников акции.

Еспресо.TV

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