Беркут отступает, митингующие занимают прежние позиции на Грушевского

Контрнаступление митингующих завершилось успехом. Они вернули себе линию сгоревших автобусов и отогнали "Беркут" и внутренние войска на старые позиции.

"Беркут" отстреливается, и забрасывает митингующих газовыми гранатами. Также милицию снова запустила аудиозапись об уголовной ответственности участников акции.

Еспресо.TV