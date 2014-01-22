Суд оставил за решеткой "активистов с Грушевского"

Судья Дарницкого райсуда Кириченко Наталья оставила Дышканта под стражей на 60 суток.

Суд отказался заслушать свидетелей защиты, зато принял во внимание свидетелей обвинения, которыми выступили трое "беркутовцев". Показания двух из них, как рассказывают очевидцы, были "написаны, как под копирку", зато третий свидетель во многом возразил слова первых двух.

Депутат от оппозиции Леся Оробец, которая просила выпустить активиста на поруки, считает это решение несправедливым.

"Дело Дышканта когда-то войдет в учебники. Судья Дарницкого райсуда Кириченко Наталья Алексеевна приняла решение оставить парня под арестом", - написала она у себя на Facebook.

Дмитрия Москальца и Артура Ковальчука тоже оставили под стражей еще на 60 суток.

Такие решения приняли соответственно Святошинский и Голосеевский райсуды. Как сообщил народный депутат от "Батькивщины" Николай Княжицкий, который присутствовал на заседании по делу Дмитрия Москальца, суд заслушал аргументы защиты, однако решил в пользу позиции государственного обвинения.

"Никаких причин для этого (продолжение ареста - ред.) не было. Дмитрий Москалец - поэт, музыкант, выступал на Львовском форуме издателей, его детская книжка как раз рассматривается сейчас издательством. Он вообще не был там и не делал того, что ему инкриминируют. Все это, конечно, абсолютный политический фарс", - заявил Княжицкий.

Он, а также его соратник по партии, народный депутат Леонид Емец заявляли в суде о намерении взять Москальца на поруки. На сторону государственного обвинения склонился и суд по делу Артура Ковальчука.

По данным "Украинской правды", пока Ковальчук будет находиться в больнице, поскольку во время стычек ему сломали нос.

По материалам: Украинская правда и Радио Свобода