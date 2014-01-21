Петиция журналистов против законов "Олейника-Колесниченко" стремительно набирает подписи

Если по состоянию на 21:20 петицию подписали около 440 человек, то в 22:20 их было уже 530.

Таким образом, обращение подписывают в среднем 90 человек в час.

Напомним, украинские журналисты требуют отмены так называемых "законов Олийныка-Колесниченко", поскольку их внедрение фактически ликвидирует журналистику, утверждают авторы воззвания.

«Законы Олийныка-Колесниченко напечатаны в официальной прессе и вступают в силу. Они лишают права на профессию всех журналистов Украины», - подчеркивают авторы петиции.

«Фактически, запрещены журналистские расследования, ибо даже сбор информации о правоохранителей, судей и их состояние назван незаконным. Представление информации о любых протестных акциях, согласно принятому 16-го января 2014 года документу, могут быть признаны экстремистскими. Согласно закону, любой интернет-ресурс могут заблокировать, если он содержит журналистские расследования или информацию о протестных акциях. Ответственность для медийщиков - штрафы, исправительные работы и лишение свободы до 3 лет. Это делает невозможной и обычную информационную журналистику».

«Мы требуем от Президента Украины Виктора Януковича и Верховной Рады Украины отмены документов авторства народных депутатов Олейника и Колесниченко (в частности, законопроекта № 3879), иначе оставляем за собой право на предупредительную забастовку», - отмечается в заявлении.