Совет Европы приостанавливает сотрудничество по вопросам уголовной юстиции с Украиной - Ягланд
Совет Европы приостанавливает сотрудничество по вопросам уголовной юстиции с представителями украинской власти.
Такое решение принял генеральный секретарь Турбьерн Ягланд, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Департамент коммуникации Совета Европы.
Отмечается, что генеральный секретарь Совета Европы принял решение отложить проведение Руководящего комитета Украина - Совет Европы, который занимается вопросами реформирования уголовной юстиции в Украине. Соответствующее заседание комитета должно было состояться 22 января. В его состав с украинской стороны входят представители Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры и Администрации Президента.
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В Совете Европы скептически отнеслись к словам министра иностранных дел Леонида Кожары, который несколько дней назад на встрече с иностранными дипломатами в Киеве заявил, что принятые 16 января законы направлены на имплементацию в украинском законодательстве ряда норм, которые уже существуют в законодательстве большинства европейских государств, и отвечают общепризнанным демократическим стандартам и международным практикам.
Ягланд принял решение: пока эксперты Совета Европы не проведут подробного анализа противоречивых законов, которые ”были спешно приняты Верховной Радой”, и не представят свой отчет на рассмотрение Комитета Министров Совета Европы, новая дата заседания Руководящего комитета определена не будет. ”Мы хотим иметь сотрудничество с украинской властью, но вполне понятно, что мы не можем продолжать это делать, будто ничего не происходит”, - сказал в комментарии спикер генсека Совета Европы Даниель Хельтген.
*** На следующей неделе с 27 по 31 января в Страсбурге пройдет зимняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Как планировалось ранее, одним из пунктов программы сессии должны были стать прения о политической ситуации в Украине. Украинскую делегацию, в состав которой входит 12 депутатов Верховной Рады, возглавляет депутат от Партии регионов Иван Попеску.