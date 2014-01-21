Добкин считает "законы 16 января" недостаточно жесткими
16:48, 21 января 2014Политика
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Глава облгосадминистрации Харькова Михаил Добкин считает принятые 16 января законы "недостаточно жесткими"
скриншот Твиттера Добкина
Об этом он сообщил в сервисе микроблогов Твиттер.
"Законы, принятые ВР 16 января своевременные, но недостаточно жесткие. События последних дней показали все несовершенство нац. законодательства", - написал Добкин.
Читайте такжеВ России ужесточат проект закона о СМИ-иностранных агентах из-за УкраиныТакже чиновник высказал мнение, что в Украине "необходимо на законодательном уровне искоренить воинствующую политику экстремистов, националистов и грантоедов".
"Все самое лучшее происходит после больших потрясений. Так было в Европе, так было в США, так будет и в Украине", - добавил он.
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