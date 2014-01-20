Ющенко призывает прекратить насилие против мирных граждан и начать диалог

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Нашей Украины”.

Как считает Ющенко, противостояния на улице Грушевского могло не быть, если бы правоохранительные органы не заблокировали движение по улице для мирных митингующих и автомобилей «Автомайдана».

По его убеждению, активисты имели право свободно передвигаться, в том числе в сторону правительственного квартала, а функция правоохранительных органов должна была бы заключаться непосредственно в защите административных зданий от захвата.

«Создание баррикад правоохранителями, установление автобусов и щитов стало неадекватным ответом и радикализовало настроения людей, которые собирались продемонстрировать свое несогласие с принятыми в парламенте законами антидемократической направленности. Мирный характер Майдана нарушили непрофессиональные действия милиции. Применение водометов и гранат вообще должно стать предметом расследования как грубое нарушение украинского и международного законодательства», - считает Ющенко.

Он указал на то, что отсутствие политического лидерства и отсутствие четкого реалистического плана действий стало не только основной проблемой для сохранения авторитета оппозиции, но и радикализовало участников Майдана.

«Люди так и не услышали конкретных предложений выхода из ситуации. На фоне полного игнорирования властью любых требований Майдана и фактически провозглашения его вне закона как через судебные запреты, так и через принятие пакета новых законов, Майдан прибег к последнему средству – открытому радикальному сопротивлению. В авангард вышли наиболее радикальные группы», - заявил Ющенко.

Он призвал к немедленному началу диалога между властью и оппозицией, а также прекращению насилия против мирных граждан.

«Политические переговоры должны стать способом выхода из ситуации как тактически – для сегодняшнего дня, так и с точки зрения стратегических требований украинских граждан. Победа улицы, преимущество силы в противостояниях могут стать первым эпизодом гражданской войны. В любом случае такой сценарий не должен быть реализован», - подчеркивает Ющенко.

Он подчеркнул, что ценности независимой суверенной целостной Украины как европейского государства должны стать идеологической канвой для политического разрешения кризиса.