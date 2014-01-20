Митингующие на улице Грушевского возводят баррикаду
12:02, 20 января 2014Политика
0 0
Митингующие возводят баррикаду на улице Грушевского у входа на стадион “Динамо” имени Валерия Лобановского.
Митингующие на Грушевского возводят баррикаду
Как передает корреспондент УНИАН, место баррикады обложено зеленым полотном, вероятно, из военной палатки.
Основная конструкция состоит из палок, металлического забора и дверей от биотуалета.
Читайте такжеМитингующие и Беркут забрасывают друг друга гранатами и фаерами
Митингующие продолжают бросать камни в бойцов Внутренних войск МВД. Милиционеры отвечают шумовыми гранатами и грантами со слезоточивым газом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter