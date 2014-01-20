Митингующие на улице Грушевского возводят баррикаду

Митингующие возводят баррикаду на улице Грушевского у входа на стадион “Динамо” имени Валерия Лобановского.

Как передает корреспондент УНИАН, место баррикады обложено зеленым полотном, вероятно, из военной палатки. Основная конструкция состоит из палок, металлического забора и дверей от биотуалета. Читайте такжеМитингующие и Беркут забрасывают друг друга гранатами и фаерами Митингующие продолжают бросать камни в бойцов Внутренних войск МВД. Милиционеры отвечают шумовыми гранатами и грантами со слезоточивым газом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter