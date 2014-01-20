Возле стадиона ”Динамо” в Киеве продолжаются столкновения, загорелся частный легковой автомобиль

Как передает корреспондент УНИАН, прикрываясь этим автомобилем, митингующие продолжали бросать в милицию ”коктейли Молотова”, а те в ответ - светошумовые гранаты. Другие транспортные средства, которые принадлежали милиции и были подожжены митингующими, правоохранители погасили из водометных автомобилей.

Сейчас на месте столкновений находятся более тысячи активистов.

Как сообщал УНИАН, столкновения между протестующими и правоохранителями в центре Киева в воскресенье, 19 января, начались после того, как радикально настроенные митингующие решили прорваться через кордон милиции в направлении дома правительства и Верховной Рады.

Недавно ВК «Наступ» сообщил, что в центр Киева уже подтянули почти 300 автобусов «Беркута». Как говорится в сообщении, «по информации активистов ВК «Наступ», около четырех утра «Беркут» и ВВ зачистят улицу Грушевского и опять попробуют разогнать Майдан. Известно, что беркутовцов подтягивают в Киев из всех регионов страны. Сейчас к Мариинскому парку уже подтянули почти 300 автобусов «Беркута», также «Беркут» подтянули и к Майдану Незалежности».