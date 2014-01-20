СМИ: В участников столкновений стреляют "картечью" и резиновыми пулями
01:16, 20 января 2014Политика
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В участников столкновений возле стадиона "Динамо" стреляют "картечью" и резиновыми пулями
Резиновые пули / @khinkulova
Такую информацию обнародовали в эфире Громадське ТВ, а также распространяют в соцсетях.
В частности, один из митингующих во время прямого эфира утверждал, что в них стреляют "картечью". Также данную информацию распространил пользователь @Dbnmjr в Twitter.
Екатерина Хинкулова (@khinkulova) в Твиттер обнародовала фото резиновых пуль, якобы найденных на месте событий.
В эфире Громадське ТВ очевидец заявил, что несколько раз военнослужащий внутренних войск "давал очередь в толпу" резиновыми пулями из автомата.
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