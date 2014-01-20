СМИ: В участников столкновений стреляют "картечью" и резиновыми пулями

Такую информацию обнародовали в эфире Громадське ТВ, а также распространяют в соцсетях.

В частности, один из митингующих во время прямого эфира утверждал, что в них стреляют "картечью". Также данную информацию распространил пользователь @Dbnmjr в Twitter.

Екатерина Хинкулова (@khinkulova) в Твиттер обнародовала фото резиновых пуль, якобы найденных на месте событий.

В эфире Громадське ТВ очевидец заявил, что несколько раз военнослужащий внутренних войск "давал очередь в толпу" резиновыми пулями из автомата.