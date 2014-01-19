Кличко не исключает вероятности гражданской войны в Украине

Об этом он заявил в прямом эфире Громадського ТВ.

"Я не исключаю вероятности гражданской войны. Но мы используем любые возможности, чтобы исключить кровопролитие", - заявил он.

Комментируя решение собрать специальную комиссию при участии представителей всех ветвей власти и оппозиции в понедельник, 20 января, он подчеркнул, что верить сегодняшним руководителям государства нельзя,"но мы должны использовать даже самый плохой сценарий, чтобы этого (силового противостояния - УНИАН) не допустить".

По словам Кличко, на встрече с ним президент Украины Виктор Янукович выглядел взволнованным: "Он выглядел взволнованным.. .Ему каждую минуту дают какие-то бумаги, он получает информацию о событиях, которые происходят".

Кличко также сообщил, что виделся с главой государства "один на один". "Я обратился к нему и сказал, что ситуация сейчас на уровне гражданской войны, процессы могут стать необратимыми. И главными для разрешения ситуации должны стать внеочередные президенсткие выборы. Такому предложению он не обрадовался", - сказал оппозиционер.

"Я сказал, что срочно нужно реагироват, но ни в коем случае нельзя использовать милицию против народа. Единственный ответ, который я получил: завтра будет создана комиссия, которая этим займется", - отметил Кличко.

Также он сообщил, что в ходе заседания комиссии, оппозиция намерена озвучить несколько условий: отставка правительства, невступление в силу всех законов, принятых 16 января в обход регламента, досрочные президентские и парламентские выборы.