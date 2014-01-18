Принятые 16 января законы необходимо будет совершенствовать - Кравчук

Об этом он сказал в комментарии УНИАН, комментируя принятие парламентом ряда резонансных законодательных норм.

«Надо посмотреть, как эти законы будут выполняться, как они будут действовать и будут ли они вообще действовать. Потому что там есть, на мой взгляд, некоторые и курьезы. То, что касается Интернета, то, что касается ограничения возможности свободы слова», - сказал он.

Кравчук отметил, что соответствующие вопросы очень деликатные и их «рано или поздно придется все равно совершенствовать: или сам закон, или формулировки, или то, что называется имплементацией».

Отвечая на вопрос, могут ли после подписания Президентом законов, принятых 16 января, в обществе возникнуть активное сопротивление и радикальные действия, экс -президент выразил мнение, что все зависит от действий оппозиции и власти.

«Если власти аргументы разъяснят, что это вызвано объективными потребностями, разъяснят аргументировано и убедительно, и общество склонится к вере в это, значит, может и не будет расширения протестных моментов», - сказал он.

Вместо этого, добавил Кравчук, могут происходить своеобразные протесты в СМИ и «в различных формах встреч политических сил, политических партий».

В случае, если власти не смогут убедить общество и оппозиция докажет опасность этих изменений, возможно расширение протестных настроений, считает экс -президент.

«Когда принимаются законы такого деликатного характера, касающиеся ограничения некоторых прав, свобод людей, касающиеся ограничения свободы слова, их нужно выписывать очень тщательно», - сказал Кравчук и добавил, что такие законы должны приниматься без каких-либо нарушений Регламента.

Как сообщал УНИАН, 16 января в Верховной Раде народные депутаты из провластных фракций поднятием рук, без обсуждения, приняли 11 законов и одно постановление.

В частности, ВР приняла закон депутатов от Партии регионов Вадима Колесниченко и Владимира Олийныка, устанавливающий уголовную ответственность за клевету, запрещает распространение экстремистских материалов, ужесточающий регулирование деятельности общественных организаций, позволяет закрывать сайты без решения суда - на основании решения Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, обязывает регистрировать интернет - СМИ, запрещает «незаконные» сбор, хранение, использование, уничтожение, распространение конфиденциальной информации о правоохранителях, суддьях и их близких родственниках или членах семьи, позволяет Президенту и Верховной Раде досрочно прекращать полномочия членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, а также содержит ряд других норм, ограничивающих права и свободы граждан.

17 января Президент Украины Виктор Янукович подписал законы, принятые Верховной Радой 16 января.