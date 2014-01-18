Договоренности с Москвой уменьшили краткосрочные валютные риски Украины

Об этом сказал экономист с развивающихся рынков CAPITAL ECONOMICS (Лондон) Елизавета Ермоленко.

«Основная причина решения Fitch Ratings изменить рейтинг - это соглашение с Россией, потому что Украина получила заем и скидку на газ, который она покупает. Это уменьшает краткосрочные валютные риски», - сказала она.

При этом эксперт заметила, что благодаря российским кредитам украинскому правительству будет легче обслуживать внешние долги. Также Ермоленко признала ошибочность прогнозов относительно обвала курса гривны.

«Сначала мы ожидали, что гривна будет дешеветь относительно доллара, где-то до 10 гривен за 1 доллар. Но сейчас она может остаться на своем нынешнем уровне, поскольку риски снизились благодаря соглашениям», - добавила финансист.

Напомним, что ранее международное рейтинговое агентство Fitch после достигнутых в декабре 2013 года договоренностей Киева и Москвы о выделении Россией 15 миллиардов долларов кредита и снижении цен на газ пересмотрело прогноз курса гривни до 8,3 гривны за доллар в среднем на период до первого полугодия 2015 года.