Милиция установила личность мужчины, который умер в Доме профсоюзов

Как сообщили УНИАН в Шевченковском райуправлении столичной милиции, умершим оказался мужчина, 1963 года рождения, который до 2005 года проживал в Святошинском районе столицы, но в силу определенных обстоятельств был вынужден вести бродяжнический образ жизни, в связи с чем неоднократно попадал в поле зрения работников правоохранительных органов.

При этом в милиции отметили, что их настораживает факт пребывания на Майдане Незалежности сомнительных лиц, в частности тех, кто может стать источником различного рода опасных болезней.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на столичную милицию, вчера, 16 января, около 23.00 от врачей скорой помощи поступила информация, что в Доме ФПУ на Майдане Незалежности умер неизвестный.

Тело неизвестного мужчины, документов при котором не было, обнаружили участники акции протеста. Предварительно установлено, что мужчина попросился у охраны дома зайти погреться. Признаков насильственной смерти или видимых телесных повреждений на теле нет.

Позже в милиции сообщили, что причиной смерти мужчины стала острая сердечная недостаточность.

По факту происшествия открыто уголовное производство.