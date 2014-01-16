Оппозиция вытолкала руководителей парламента из сессионного зала
12:34, 16 января 2014Политика
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Оппозиционные депутаты вытолкали из сессионного зала руководителей Верховной Рады
Оппозиция вытолкала руководителей парламента из сессионного зала
Как передает корреспондент УНИАН, после перерыва председатель ВР Владимир Рыбак зашел в сессионный зал и объявил о рассмотрении проекта постановления об образовании временной следственной комиссии.
Также спикер призвал депутатов больше никогда не блокировать его кабинет.
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Однако депутаты от оппозиции обступили трибуну и президиум. Они вытолкали из президиума первого заместителя председателя ВР Игоря Калетника и начали вытягивать стул, на котором сидел Рыбак.
После этого Рыбак вышел в сессионный зал проводить заседание.
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