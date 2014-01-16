Оппозиция вытолкала руководителей парламента из сессионного зала

Как передает корреспондент УНИАН, после перерыва председатель ВР Владимир Рыбак зашел в сессионный зал и объявил о рассмотрении проекта постановления об образовании временной следственной комиссии.

Также спикер призвал депутатов больше никогда не блокировать его кабинет.

Читайте также: Рыбак поддержал голосование поднятием рук и объявил еще один перерыв

Однако депутаты от оппозиции обступили трибуну и президиум. Они вытолкали из президиума первого заместителя председателя ВР Игоря Калетника и начали вытягивать стул, на котором сидел Рыбак.

После этого Рыбак вышел в сессионный зал проводить заседание.