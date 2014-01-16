Рыбак поддержал голосование поднятием рук и объявил еще один перерыв

Председатель ВР Владимир Рыбак из сессионного зала объявил о дальнейшем голосовании за законопроекты поднятием рук, а затем объявил перерыв в заседании парламента на 30 минут.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты голосуют поднятием рук, счетная комиссия, в частности Владимир Олийнык (фракция Партии регионов), буквально через несколько секунд называет количество парламентариев, которые якобы проголосовали за закон.

Как передает корреспондент УНИАН, Олийнык все время объявляет, что за закон проголосовали 235 депутатов.

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При этих его словах в зале раздается смех, поскольку за такое короткое время нереально подсчитать количество депутатов, которые проголосовали, учитывая то, что в зале, где сидят депутаты от Партии регионов, собрались почти все депутаты.

Кроме того, в сессионном зале все время раздается звон и хорошо не слышно, какие законопроекты ставятся на голосование. Все законопроекты принимаются без обсуждения.