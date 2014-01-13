В Верховной Раде назвали сроки рассмотрения проекта бюджета-2014

Как передает корреспондент УНИАН, первое нынешнее пленарное заседание ВР 14 января планируется начать с рассмотрения вопроса о расписании заседаний на 14-17 января и проекта постановления о календарном плане проведения 4-й сессии.

Также предусмотрено принять решение по обсужденному вопросу - законопроекту о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Европейским Союзом как кредитором и кредитного соглашения между Украиной как заемщиком, Национальным банком Украины как агентом заемщика и Европейским Союзом как кредитором о предоставлении Украине макрофинансовой помощи Евросоюза в сумме до 610 млн евро.

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Депутаты также должны рассмотреть ряд законопроектов о ратификации международных соглашений, вопросы назначения отдельных внеочередных местных выборов и вопросы избрания и увольнения судей.

Кроме того, на этой неделе планируется рассмотреть во втором чтении законопроект о внесении изменений в законы “О Кабинете министров Украины” и “О центральных органах исполнительной власти” (относительно деятельности министерств и центральных органов исполнительной власти).

В пятницу, 17 января, в парламенте планируется проведение Часа вопросов к правительству и объявление о завершении работы сессии.