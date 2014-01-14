Из-за нарушения прав заключенных приостановили работу изолятора временного содержания

19:05, 14 января 2014
Политика
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В Харьковской области за нарушение требований национального законодательства, международных стандартов и конституционных прав граждан приостановили работу изолятора временного содержания (ИВС) в одном из районов области.

Условия содержания в изоляторе нарушали базовые нормы обращения с задержанными

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника отдела прокуратуры Харьковской области Игоря Краснолобова.

По его сведениям, материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение заключенных в этом специализированном учреждении было на чрезвычайно низком уровне.

«Доступ к свежему воздуху отсутствует, что противоречит минимальным правилам Европейских стандартов обращения с заключенными. В камерах ИВС даже в светлое время суток слишком темно, что существенно влияет на осуществление постоянного видеонаблюдения за заключенными», - заметил Краснолобов.

Кроме того, в изоляторе отсутствует медицинский кабинет, и нет фельдшера.

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По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования, деятельность этого специализированного учреждения милиции была приостановлена в начале этого года, к дисциплинарной ответственности привлечено пять служебных лиц, в том числе два работника руководящего состава райотдела милиции.

Ход устранения нарушений находится на контроле прокуратуры области.

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