В Беларуси задержанные будут оплачивать свое содержание в СИЗО
03:29, 20 ноября 2013Мир
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Лица, находящиеся в белорусских следственных изоляторах, будут сами оплачивать свое содержание в неволе, говорится в постановлении совета министров республики №307.
Размер возмещения расходов на содержание лиц в СИЗО составляет около 40 долларов
"Во исполнение указа президента установить, что размер возмещения расходов на содержание лиц, помещенных в специализированный изолятор органа внутренних дел, составляет 2,5 базовой величины (около 40 долларов)", — говорится в документе, который цитирует РИА Новости.
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Счет на возмещение расходов будет выдаваться лицу, помещенному в специализированный изолятор органа внутренних дел при его освобождении.
При невозмещении расходов их взыскание производится "в бесспорном порядке на основании исполнительной надписи нотариуса".
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