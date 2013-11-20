В Беларуси задержанные будут оплачивать свое содержание в СИЗО

"Во исполнение указа президента установить, что размер возмещения расходов на содержание лиц, помещенных в специализированный изолятор органа внутренних дел, составляет 2,5 базовой величины (около 40 долларов)", — говорится в документе, который цитирует РИА Новости.

По теме: Лукашенко считает целесообразным отменить в Белоруссии военные суды

Счет на возмещение расходов будет выдаваться лицу, помещенному в специализированный изолятор органа внутренних дел при его освобождении.

При невозмещении расходов их взыскание производится "в бесспорном порядке на основании исполнительной надписи нотариуса".