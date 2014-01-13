Колонны митингующих сторонников ПР направляются к Верховной Раде
09:39, 13 января 2014Политика
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Колонны митингующих отправляются от станции метро “Арсенальная” и с улицы Московской
Митинг сторонников ПР в Харькове
В центре Киева сотни сторонников Партии регионов собираются на митинг. Как передает корреспондент УНИАН, колонны отправляются от станции метро “Арсенальная” и с улицы Московской в направлении Верховной Рады.
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Люди держат флаги Украины и Партии регионов.
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