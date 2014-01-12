Майдану назвали задачи оппозиции в парламенте

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил, выступая на Народном вече на Майдане Незалежности.

По его словам, оппозиция в ВР выдвинет требование создать парламентские следственную комиссию “по расследованию зверств против граждан” со стороны милиции.

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“Беркут”, “Сокол”, “Грифон”. Им нужно в зверинце быть, а не в милиции”, - сказал Яценюк.

Второй задачей, по его словам, является ликвидация этих подразделений на законодательном уровне.

Третьей задачей является требование оппозиционеров в парламенте сократить расходы на государственный аппарат в бюджете 2014 года на 20 млрд грн. Особенно расходы на СБУ, прокуратуру и милицию, сказал Яценюк.

И последнее требование оппозиционеров касается, по словам Яценюка, Президента Януковича: «оппозиционеры требуют от Президента, чтобы он обеспечил неуклонное выполнение закона об освобождении от ответственности участников Майдана».

“Если через 10 дней Президент не выполнит это требование, то вся оппозиция пойдет к нему в кабинет, чтобы прочитать ему этот закон”, - сказал Яценюк.