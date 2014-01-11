Во время драки под Киево-Святошинским райсудом активисты срывали маски с бойцов "Беркута" (видео)
11:36, 11 января 2014Политика
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10 января произошла потасовка между активистами Автомайдана и "Беркутом" под зданием Киево-Святошинского райсуда, который приговорил фигурантов "васильковского дела" к 6 годам заключения. Во время драки активисты срывали маски с бойцов спецподразделения "Беркут".
Напомним, В результате столкновений пострадали 6 человек, оппозиционеру Юрию Луценко разбили голову, получили травмы еще двое депутатов от партии ВО «Свобода». Луценко находится в реанимации.
Прокуратура начала уголовное производство по факту избиения экс-министра МВД Юрия Луценко по статье "превышение служебных полномочий".
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В отношении активистов после вчерашних событий возле Киево-Святошинского суда открыто несколько уголовных производств по фактам хулиганства, насилия относительно работников правоохранительных органов и вмешательства в деятельность судебных органов.
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