Аваков чуть не побил Калашникова в прямом эфире (видео)

Политики начали переходить на личные оскорбления во время дискуссии о Евромайдане. Аваков не сдержал эмоций и бросил пюпитром в Калашникова. А потом двинулся навстречу своему оппоненту, сообщает ТВi.

Драку предотвратил ведущий программы.