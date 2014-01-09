Аваков чуть не побил Калашникова в прямом эфире (видео)
22:55, 09 января 2014Политика
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В эфире программы "Сегодня о главном" народный депутат от фракции ВО "Батькивщина" Арсен Аваков чуть не избил бывшего нардепа Олега Калашникова.
Арсен Аваков чуть не избил бывшего нардепа Олега Калашникова
Политики начали переходить на личные оскорбления во время дискуссии о Евромайдане. Аваков не сдержал эмоций и бросил пюпитром в Калашникова. А потом двинулся навстречу своему оппоненту, сообщает ТВi.
Драку предотвратил ведущий программы.
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