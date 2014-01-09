Двое украинских туристов сорвались при восхождении на Эльбрус
09:31, 09 января 2014Политика
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Двое украинских туристов сорвались при восхождении на гору Эльбрус, им на помощь отправились 7 спасателей.
Эльбрус, фото wikipedia.org
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС России по Кабардино-Балкарии.
«Сегодня 09:30 мск в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике поступило сообщение о том, что на г. Эльбрус на высоте 5100 м с обрыва сорвались 2 туриста из Украины», - говорится в сообщении.
Отмечается, что на помощь туристам выдвинулся Эльбрусский поисково-спасательный отряд в составе 7 человек и двух единиц техники.
Информация уточняется.
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