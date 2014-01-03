Активисты Евромайдана пикетируют столичную ГАИ, движение по улице заблокировано

Около 300 майдановцев пикетируют здание киевского управления ГАИ по ул. Б.Хмельницкого, протестуя против препятствования въезду технического транспорта на Майдан.

Как передает корреспондент УНИАН, также у здания ГАИ стоят около 10 автомобилей участников Автомайдана. Водители подняли капоты автомобилей.

Движение на улице заблокировано.

Вход в здание управления ГАИ в Киеве охраняют несколько милиционеров.

Как сообщал УНИАН, активисты Евромайдана заявляют, что сотрудники ГАИ не пропускают на Майдан Незалежности машины, которые везут в палаточный городок вещи, а также мусороуборочные машины и другой технический транспорт.

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В частности, как заявил комендант Евромайдана, народный депутат Андрей Парубий, в течение нескольких последних дней представители ГАИ “все жестче блокируют заезд на территорию Майдана автомобилей, которые забирают мусор, подвозят дрова, меняют биотуалеты”.

Он подчеркнул, что если это и дальше будет продолжаться, то тогда “мы все эти биотуалеты поставим у входа в ГАИ, а весь мусор, который должны были вывезти, занесем на Банковую и оставим там”.

В свою очередь в ГАИ заявляли, что для въезда в центр города грузовых автомобилей и спецтранспорта нужно специальное разрешение ГАИ, поэтому инспектора останавливают автомобили, которые везут на Майдан дрова, продукты питания.