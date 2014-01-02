Новый год на Майдане отпраздновали без инцидентов - коменданты
Празднование Нового года на Майдане Незалежности прошло без инцидентов и в обычном режиме.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил народный депутат Украины от «Батькивщины», комендант Дома профсоюзов Степан Кубив.
«Новый год прошел без катастроф, без проблем, без драк, в обычном режиме», - сказал Кубив.
Читайте также: Евромайдан в Киеве готовится к Рождеству
По его словам, за новогоднюю ночь Майдан посетили около 2 миллионов человек.
Кубив отметил, что 31 декабря было приготовлено и роздано около 100 тысяч порций первых блюд.
«Мы благодарим киевлян и всех участников Майдана за самоорганизованность, ответственность, соблюдение порядка», - отметил Кубив.
В свою очередь народный депутат от «Свободы», комендант Дома профсоюзов Михаил Блавацкий заметил, что в Новый год «майдановцам» приготовили также салат оливье, салат с крабовыми палочками, мясные блюда. Кроме того, людей угощали огромным тортом размером 2 на 2 метра, еще 50 тортов раздали людям, которые проживают в палатках на Майдане. Также было роздано 2 тысячи бутылок безалкогольного шампанского.
Кроме того, коменданты сообщили, что в новогоднюю ночь на Майдане было сожжено 150 кубометров дров, 1,5 тонны горючего.
Вместе с тем коменданты пожаловались на действия милиции, которая постоянно препятствует проезду грузового транспорта на Майдан Незалежности, что осложняет доставку продуктов, дров, горючего, а также препятствует проведению дезинфекции.
Кроме того, коменданты вручили премию студентам, которые целую ночь работали на Майдане Дедом Морозом и Снегурочкой и создали лучшие украшения для новогодней елки.