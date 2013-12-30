К избиению Чорновол может быть причастен еще один человек - МВД

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД, в частности, сегодня по этому поводу в министерство прибыли послы 5-ти стран: США, Германии, Финляндии, Португалии и Испании, заместитель главы Представительства ЕС в Украине, а также представители посольств Венгрии, Румынии, Чехии, Великобритании и Греции.

Так, по данным УСО, Чинчин на встрече с представителями дипломатического корпуса рассказал о том, что следствием установлено еще одно лицо, причастное к совершению этого преступления, а также о проведении большого количества следственных действий и экспертиз.

«Расследование нападения на Татьяну Чорновол проводится по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч.2 ст. 296 (Хулиганство) и ч.2 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение). В рамках расследования уже задержаны 5 человек. Всем им судом избрана мера пресечения – содержание под стражей. Из показаний одного из них следует, что он непосредственно наносил телесные повреждения потерпевшей. С ним проведен следственный эксперимент, который подтверждает событие совершения уголовного правонарушения», - сообщил Чинчин.

По словам руководителя Главного следственного управления, уже в первые часы и еще до того, как следствию предоставили фрагментами видеозапись видеорегистратора из автомобиля Чорновол, правоохранители изъяли видеозаписи из всех камер наблюдения автодороги, по которой двигались автомобили. По его словам, записи уже осмотрены и проанализированы. Следствие располагает информацией о времени и маршруте движения автомобилей потерпевшей и нападавших в районе места события. Это позволит проверить правдивость показаний подозреваемых, отметил Чинчин.

«Допрошены более 50-ти свидетелей. Назначено около двух десятков экспертиз. Среди которых дактилоскопическая, трассологическая, цитологическая, молекулярно-генетическая (ДНК). Сейчас обработаны результаты химической экспертизы, в соответствии с которой, фрагменты красок, находящихся на автомобилях, полностью совпадают. Это позволяет сделать выводы о том, что следствием изъяты именно те автомобили, на которых двигалась потерпевшая и подозреваемые по уголовному производству во время инцидента», - сказал Чинчин.

Он также сообщил, что следствие располагает информацией о причастности к избиению еще одного человека. Его анкетные данные установлены, продолжается розыск, отметил правоохранитель.

Чинчин подчеркнул, что основной задачей следствия является установление роли каждого из фигурантов этого дела и возможных заказчиков преступления.

В свою очередь заместитель главы Представительства ЕС в Украине Мария Юрикова подчеркнула, что свобода слова и защита прав граждан является основополагающими принципами деятельности любого демократического государства.

«Мы призываем МВД сделать все, чтобы раскрыть это преступление и поддерживаем все направления вашей деятельности для установления истины по этому делу», - подчеркнула Юрикова.

В завершение встречи Посол США в Украине Джефри Паетт заверил украинских правоохранителей, что дипломаты понимают, что расследование должно быть четко в рамках закона и с соблюдением соответствующих процедур. Однако обратился с просьбой к руководству государства, в частности МВД, держать расследование этого дела на особом контроле.