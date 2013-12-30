В Чернигове на Евромайдане осталась одна палатка

Об этом УНИАН сообщил руководитель областной организации ВО ”Свобода” Константин Лубенцов.

По его словам, этот шаг согласован с политическими партнерами. Принято решение оставить одну палатку, в которой расположатся приемные народных депутатов от оппозиции. ”Мы входим в организацию ”Майдан”, поэтому решили оставить одну палатку, где все будем находиться, будем дежурить и проводить встречи”, - сказал Лубенцов.

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Также он прибавил, что решение одобрено ради экономии также – ”мы все понимаем, что это затянувшаяся война, и ресурса может не хватить”.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря руководитель областной организации ВО ”Батькивщина” Александр Кодола заявил, что в Чернигове Евромайдан не планирует сворачивать свою деятельность, разве что вечерние митинги будут не ежедневными, а трижды в неделю.

22 и 24 ноября в Чернигове общественные организации провели акции в поддержку евроинтеграционного курса страны и требовали подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. 23 ноября участники акции установили палатку и объявили акцию бессрочной.

25 ноября в Чернигове около 12.00 государственные исполнители соместно с представителями коммунальных служб при поддержке милиции снесли Евромайдан, расположенный в сквере имени Попудренко вблизи Красной площади.

Соответствующее решение принял Черниговский окружной административный суд по представлению городских властей. Власти мотивировали иск тем, что в их адрес поступило сообщение городского УМВС, в котором указывается, что милиция не может обеспечить безопасность граждан и общественный порядок в месте проведения мероприятия. Суд запретил устанавливать малые архитектурные конструкции в сквере Попудренко и прилегающих к центру улицах по 7 января включительно.

2 декабря в Чернигове был создан областной штаб национального сопротивления, в состав которого вошли представители областных ячеек ВО ”Батькивщина”, ВО ”Свобода”, партии ”УДАР”, местных общественных организаций, студенческая молодежь. В этот же день в сквере имени Попудренко установлена палатка-приемная народного депутата Украины от ВО ”Свобода” Руслана Марцинкива, такая же палатка установлена как приемная нардепа от ВО ”Батькивщина” Валерия Дубиля. Участники Евромайдана в Чернигове в течение декабря собирались почти каждый вечер.